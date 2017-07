Unheimlicher Schatten über Erde: VIDEO sorgt für Stirnrunzeln

Das Phänomen wurde laut dem Fernsehsender Swesda von dem japanischen Wettersatelliten vom Typ Himawari-8 (zu Dt. „Sonnenblume 8“) erfasst.

Dabei soll das verbreitete Video laut Medienberichten eine totale Sonnenfinsternis vom All aus zeigen. Dieses Weltraumereignis erschien am 8. und 9. März 2016 in der Pazifikregion als ein über die Erde wandernder schwarzer Fleck. Bei diesem handelt es sich um den Schatten des Mondes, der in dem Moment direkt zwischen der Erde und der Sonne stand.