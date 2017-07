Ufo drängt sich in Live-Stream – Nasa kappt Bild: VIDEO

Zum Tag der russischen Kriegsflotte hat es neben der großen Marine-Parade in St. Petersburg auch Feierlichkeiten vor der Küste Syriens gegeben, an denen die Fregatte „Pytliwyj“ („Der Wissbegierige“), das Kriegsschiff „Admiral Essen“, das Minenräumschiff „Valentin Pikul“ sowie das U-Boot „Krasnodar“ vor der Marinebasis in Tartus teilnahmen.