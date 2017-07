Airbus-Transporter hebt ab – Augenzeugen holen tief Luft: VIDEO

Auf der Flugakrobatikshow The Royal International Air Tattoo 2017 in England hat ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M Atlas einen sogenannten „taktischen Abflug“ hingelegt, wie die Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ in ihrer Onlineausgabe berichtet. Dabei stieg die Maschine fast senkrecht in die Höhe und ruderte dazu noch zur Seite.