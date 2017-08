Aliens über Antarktis erfasst: Südpol-Sichtung wirft Fragen auf – VIDEO

Den Besuchern der weltberühmte Niagarafälle an der Grenze zwischen Kanada und den USA bot sich am vergangenen Samstag ein furchterregendes Bild: Plötzlich färbte sich das Wasser an einer Stelle schwarz, ein Gestank nach faulen Eiern zog durch die Luft, berichtet die russische Online-Ausgabe des „National Geographic“ Magazins.