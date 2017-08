Monster-Möwe vermasselt Moderatorin die Sendung – VIDEO

Eine Boeing-787 Dreamliner hat mit dieser Flugroute über den USA nicht nur zahlreiche Flugzeugfans begeistert, sondern auch die Online-Welt in Staunen versetzt: Die Piloten zeichneten mit der Maschine deren Umrisse an den Himmel. Nun macht die Visualisierung dieses ungewöhnlichen Testfluges die Runde in Internet.