Glasbrücke splittert unter Füßen - Mann erlebt Schock seines Lebens – VIDEO

Laut dem Portal Mashable wurden die Ingenieure der Brücke für diese Idee unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Clips scharf kritisiert. Viele Internet-User behaupten, dass ein solcher Spaß bei einigen Touristen einen Herzinfarkt verursachen könnte.

Jedoch erklärte die Lokalbehörde in einem Interview mit Baizhi360, dass die Bildschirme „zur Provokation“ installiert worden seien. Der Mann in dem Video hat angeblich gewusst, was ihn erwartet. Abgebaut werden die Bildschirme aber nicht.