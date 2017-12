Donbass: Zerschossene ukrainische Technik auf VIDEO aufgezeichnet

Die Aufnahme stammt aus dem Februar 2015 und dokumentiert einen zerstörten Kontrollpunkt der ukrainischen Streitkräfte und zerschossene Panzertechnik, von der ukrainischen Armee errichtete Bollwerke sowie liegengelassene Waffen und Munition. Am Ende wurde eine ukrainische Flagge gefilmt, die einer der Autoren des Videos mit den Füßen zertrat.

Die ukrainischen Behörden hatten im April 2014 eine Militäroperation gegen die beiden Republiken Lugansk und Donezk im Osten des Landes gestartet, die nach dem Staatsstreich in der Ukraine vom Februar 2014 ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Nach UN-Angaben sind in dem Konflikt bereits mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Debalzewe war während des Krieges in der Ukraine Schauplatz langwieriger Gefechte.