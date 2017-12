Vietnamesisches U-Boot feuert Kalibr-Rakete ab – VIDEO

Die vietnamesische Marine erhielt im Zeitraum von 2014 bis 2017 sechs dieselelektrische Jagd-U-Boote des Projekts 636.1 Warschawjanka. Der Vertrag hatte einen Wert von vier Milliarden US-Dollar. Die U-Boote wurden samt den Antischiffsflügelraketen Kalibr und Marschflugkörpern 3M-14 zur Bekämpfung von stationären Landzielen (die Russland in Syrien eingesetzt hatte) verkauft.

3M-14 ist mit einem 450 kg schweren Splittergefechtskopf und mit lenkbarer Munition bestückt. Der Marschflug erfolgt über dem Meer in einer Höhe von 20 m, über dem Land fliegt die 3M14 in einer Flughöhe bis 50 m. Beim Zielanflug fliegt der Marschflugkörper höher und explodiert in der Luft, um bei dem Zielobjekt einen höchstmöglichen Schaden anzurichten.

Der Seezielflugkörper 3M-54 aus der Lenkwaffenfamilie Kalibr hat einen 200 kg schweren Gefechtskopf. Der Marschflug erfolgt in einer Höhe von 20 m, beim Zielanflug sinkt die Lenkwaffe auf eine Höhe bis 10 m. Die Reichweite des Flugkörpers beträgt 60 km.

Die Fernsehsendung ist den großen Militärübungen der vietnamesischen Marine gewidmet, der Start der Kalibr ist nach der dritten Minute zu sehen.