Online-Welt erklärt Eis-Katastrophe in USA mit „Putins Klimawaffe“ – VIDEO

An der Atlantikküste des US-Bundesstaates Massachusetts wurden zahlreiche Autos direkt auf den Straßen beinahe komplett eingefroren, nachdem sie zuvor im Hochwasser versunken waren. Der Clip sammelte mehr als 200.000 Aufrufe und löste eine heftige Diskussion aus.

Während viele Kommentatoren vom Anfang einer neuen Eiszeit sprechen, gibt es auch User, die einen anderen Grund vermuten.

„Es ist Putins Klimawaffe! Er zerstört die US-Wirtschaft und Infrastruktur“, schrieb Cattefaie Blæc.

„Der Bombenzyklon ist Putins Agent. Das ist russische Einmischung in das demokratische Klima”, scherzte der Nutzer Sergey Korsak.

Einige erinnerten sich diesbezüglich an die sibirische Kälte, andere verglichen die aktuelle Lage mit der Apokalypse.

„Es ist ungefähr wie in dem Katastrophenfilm 'The Day After Tomorrow'“, schrieb Rojs Rozentāls.

Der von den US-Meteorologen als „Bombenzyklon“ bezeichnete Wintersturm erreichte die USA am 4. Januar.

In den US-Bundesstaaten Michigan und Massachusetts sind bereits einige Menschen erfroren und Dutzende aufgrund der niedrigen Temperaturen verletzt worden.

Der arktische Zyklon brachte nicht nur eine ungewöhnliche Kältewelle mit Temperaturen bis minus 30 Grad, sondern auch starke Schneefälle in den Nordosten des Landes.