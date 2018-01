Die von einem Google-Satteliten erfassten Bilder zeigen den Verschwörungstheoretikern zufolge Objekte, die sich in ihrer Form Überschallflugzeugen stark ähneln.

„Das, was man hier sieht, ist ein geheimnisvolles Objekt. Ich verstehe nicht, was es ist“, so der Blogger.

Das von Secureteam10 veröffentlichte Video dazu gewährt Ihnen eine bessere Ansicht der ganzen Basis.

Nun bleibt das Rätsel, worum es sich hierbei handeln könnte, Ihnen überlassen.