Schnauze voll: Bissige Ural-Taube legt sich mit Mann an – VIDEO

Dieser Vogel hat es satt: Die Taube wird von einer fütternden Hand verärgert und greift diese einfach an. Das Video von dem aggressiven Verhalten des Tiers macht derzeit im Internet die Runde.

Die Aufnahmen des wütenden Vogels aus der russischen Ural-Stadt Tscheljabinsk zeigen, wie ein Mann vermutlich in einer Werkhalle eine Taube mit Brot füttert. Dabei fasst der Mann sie an, was dem Vogel offenbar nicht gefällt. Das Täubchen geht schließlich zur Offensive über und attackiert die Hand.

Silvester-Kater: Neujahrsmorgen ist auch für Täubchen schwer

Ohne die Spezialhandschuhe hätte der Vogel den Mann blutig picken können, so wütend wirkte die Taube. Schließlich machte sie sich davon und ließ das Futter einfach liegen.