Was zum Teufel ist das? Ungebetener Gast stört US-Wetterbericht

In dem Video, das vergangene Woche veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Moderator Mark Tamayo gerade über das Wetter in San Francisco (Kalifornien) sprechen will, als er von dem ungebetenen Gast unterbrochen wird.

Der „Auftritt“ des Vogels nahm allerdings nicht sehr viel Sendezeit in Anspruch: Er blickte in die Kamera, drehte mehrmals seinen Kopf nach links und rechts und verschwand nach wenigen Sekunden wieder. Den Moderator und die Crew amüsierte die sogenannte „Fotobombe“.