Trump lässt seine Familie im Regen: Einziger Schirm schützt Donald-Frisur? VIDEO

Nach einem Wochenende in Trumps Luxusressort Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida musste die First Family zurück nach Washington reisen. Beim Abflug benahm sich der US-Präsident Donald Trump nicht wirklich wie ein Gentleman und ließ Melania und Barron im Regen stehen. Sollte der einzige Regenschirm nur noch Trumps-Frisur schützen?

Der Zwischenfall ereignete sich am regnerischen Montag am International Airport in Palm Beach, als die Trumps die Air Force One bestiegen.

Dabei stand Donald Trump mit einem großen schwarzen Regenschirm über seinem Kopf und wartete auf Melania und Barron, die sich im Regen an Bord des Flugzeuges begaben.

Es bleibt jedoch unklar, ob Trump seiner Frau oder seinem Sohn zuvor ein Plätzchen unter dem großen Schirm angeboten hatte.