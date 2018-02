Die irakische Stadt Mossul, die vor sieben Monaten von der Terrorgruppierung „Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) befreit wurde, liegt immer noch in Trümmern – vielerorts sind Leichen zu sehen. Wie die aktuelle Lage in der nordirakischen Großstadt aussieht, zeigen die kürzlich veröffentlichten Bilder der Agentur Ruptly.