Kahles Oberhaupt der USA? Hier fliegt Trumps Haarpracht davon – VIDEO

Dieses Video geht derzeit viral: Bei starkem Wind steigt der US-Präsident Donald Trump in die Air Force One ein, als plötzlich seine Frisur durcheinandergewirbelt wird. Dabei ist zu erkennen, dass einige Stellen am Hinterkopf des amerikanischen Staatsoberhauptes kahl wirken.

Diese Bilder zeigen, wie Donald Trump Anfang des Monats über den "Joint Base Andrews-Flugplatz im US-Bundesstaat Maryland marschiert. Die sonst sorgsam drapierten Haare um den Kopf werden dabei auf eine harte Probe gestellt: Durch den starken Wind flattern die Haare in alle Richtungen. Doch Trump lässt sich nicht aus der Rolle bringen und grüßt alle weiter seelenruhig.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais „Watergate“ von Trump wird zu viralem Hit – FOTO & VIDEO

Als Trump aber die Treppe zu der Air Force One hinaufsteigt, erfasst ein Windstoß seine Frisur und pustet die Haare verräterisch nach vorne. Viele nahmen diese Bilder sofort unter die Lupe und erblickten darauf kahle Stellen an Trumps Hinterkopf.

Zuvor hatte der Journalist Michael Wolff unter Berufung auf die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, in seinem Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ mitgeteilt, dass die Frisur des US-Präsidenten Donald Trump die Folge einer Haartransplantation sei.

"Nach der Haartransplantation ist der Kopf oben absolut kahl und seitlich mit lockigem Haar umgegeben. Die Haare sind von allen Seiten so ausgerichtet, dass sie in der Mitte zusammenlaufen. Danach werden sie nach hinten gekämmt und mit einem Gel fixiert“, zitiert die Zeitung „The New Your Post“ eine Passage aus dem Buch.