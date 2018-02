Nahe Erde lauerndes Ufo gerät in Livestream von Musks Superrakete – VIDEO

In der Live-Übertragung des Starts der leistungsstärksten Rakete der Welt "Falcon Heavy" wollen Verschwörungstheoretiker ein Ufo entdeckt haben. Das seltsame Objekt erscheint als ein kleiner dunkler Punkt, der über der Erde fliegt. Die Sichtung sorgt nun für viel Gesprächsstoff im Netz.

Die weltweit stärkste Trägerrakete „Falcon Heavy“ hob am Dienstag mit Elon Musks privatem Tesla-Elektro-Cabriolet als Testladung an Bord vom US-Space-Center in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.

Doch während viele Zuschauer wie gefesselt die Reise des hinter dem Lenkrad angeschnallten Reisenden „Starman“ verfolgten, fiel einigen Alien-Enthusiasten etwas Seltsames im Hintergrund auf.

So nahmen die Youtuber des Verschwörungskanals "UFO Today" diese Bilder unter die Lupe. Ihnen zufolge war dieses Objekt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit im niedrigen Erdorbit unterwegs.

Es bleibt alleine Ihnen überlassen, zu beurteilen, worum es sich bei dem Objekt handeln könnte.

Der rote Tesla Roadster befindet sich in der Raketenspitze. Der Sportwagen soll auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreisen, wobei er auch am Mars vorbeifliegen wird.