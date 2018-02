Das Sicherheitspersonal an einem chinesischen Bahnhof hat seinen Augen nicht geglaubt, als auf ihren Bildschirmen statt ganz gewöhnlichen Bildern vom Gepäck eine Reisende auf dem Röntgen-Sicherheitsscanner auftauchte.

Der Zwischenfall ereignete sich am 11. Februar an dem Bahnhof von Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong, wie das Potal „Pear Video“ berichtet.

Eine Frau kletterte mit dem Reisegepäck in die Röntgenmaschine, vermutlich aus Angst, dass jemand ihre Sachen klauen könnte.

Sie erscheint hinter ihren Gepäckstücken kniend auf den Bildern. Dabei ist zu erkennen, dass sie auch noch High Heels an hatte.