Mit Wurst und dickem Schlauch starten Schweizer brisante Safer-Sex-Kampagne – VIDEO

Das erste Video zeigt eine Frau, die ein Aquarium entwässern will. Dafür brauche sie einen dicken Schlauch, heißt es im Videoclip. Dann geht sie in die Knie und überprüft ihn. Er sei „frisch“, deswegen nimmt sie den Schlauch in den Mund. Das Video endet mit dem Slogan: „An was immer du denkst, denk auch an deine Gesundheit“.

Ein anderes nicht weniger provokatives Video der Kampagne zeigt einen kräftig gebauten Metzger, der einen Wurstdarm stopft. In gewissem Sinne ähneln die Bilder dem Überziehen von Kondomen.

Der BAG-Sprecher, Adrien Kay, erklärte, mit dem Slogan „An was immer du denkst, denk auch an deine Gesundheit“ wolle die Behörde zweideutig und mit einer Prise Ironie den Safer-Sex-Check auf der Webseite der Kampagne bewerben. „Das Spiel mit Klischees und der Humor machen die Videos zudem leichter zugänglich und somit wirksam“, so der Sprecher.

