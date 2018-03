Barbarisch: Frau nutzt Kleinkind als „Waffe“ gegen Mann – Schock-VIDEO

Am Freitag ist die russische Insel Sachalin von einem heftigen Schneesturm überrascht worden. Dies führte dazu, dass Flüge gestrichen wurden und teilweise der Strom ausfiel. In einigen Gebieten ist die Schneedecke dermaßen dicht, dass Bewohner aus ihren Fenstern kopfvoran in den Schnee springen können, wie dieses Video zeigt.