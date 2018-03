Verblüffende Bilder aus dem Netz erlauben nun, sich die Moderatorin im Laufe der Zeit ganz genau anzuschauen.

Laut der Internet-Seite der chinesischen Regierung wurde Yang Dan 1973 geboren. 1995 absolvierte sie ihr Studium am Broadcasting Institute in Peking. Seit 1996 arbeitet sie in der Wettersendung des staatlichen Fernsehens China Central Television (CCTV).

Internet-User montierten sogar einen Clip mit Ausschnitten der Wettersendung zwischen 1996 und 2018, um die Frau zu bewundern.