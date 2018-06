„Gleicht dem IS“: Kinderfest in Ukraine schockt Internetuser – VIDEO

Die Veranstaltung fand in der Stadt Enerhodar anlässlich des Internationalen Kinderschutz-Tages am 1. Juni statt. Es wurden Nahkampfübungen gezeigt. Unter anderem imitierte ein Soldat das Halsabschneiden, worauf bei seinem Kollegen Kunstblut „geflossen“ war.

Viele YouTube-User fanden diese Show grausam und unangemessen. „Krass, das ist ja ein Kinderfest“, schrieb der Benutzer Alexej Aljochin.

„Halsabschneiden mit Spezialeffekten für Kinder. Seid ihr denn verrückt?“, meinte ein anderer.

Einige User wiesen auf Ähnlichkeiten zwischen den ukrainischen Soldaten beim Fest in Saporischschja und den Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat* hin.

„Sind vermummt, schneiden Hälse ab. Das gleicht wohl dem IS*. Es ist erstaunlich, dass man all dies den Kindern bei einem Kinderfest zeigt“, so ein Benutzer unter dem Namen Alexander Alex.

Manche verurteilten das Verhalten der Eltern während der Veranstaltung, die die grausame Übung allem Anschein nach nicht verstört hatte.

„Alle sehen zu, niemand von den Eltern empört sich“, hieß es in einem der Kommentare.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung