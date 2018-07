Australien: Riesiger weißer Hai verfolgt angelnde Kajakfahrer – VIDEO

>>> Weitere Sputnik-Artikel: „Historischer“ Alarm: Weißer Hai nahe Mallorca gesichtet – FOTO

Der Vorfall ereignete sich am Samstag unweit der Stadt Urunga im Bundesstaat New South Wales im Südosten Australiens. Das Tier war zu einem Zeitpunkt nur wenige Zentimeter vom Boot des Fischers Ken Gerke entfernt. Sein Kollege David Barwise filmte das erschreckende Zusammentreffen.

„Ich war ziemlich sicher, dass er (der Hai – Anm. d. Red.) uns in keiner Weise schaden wollte. Er war einfach sehr neugierig und freundlich, in gewisser Hinsicht wie ein großer Welpe, er kam aus Neugierde zu uns“, sagte Gerke dem australischen Fernsehsender Nine Digital.