„Tierische“ Erfrischung: Bär vergnügt sich in Pool mit Cocktail – VIDEO

Der Kalifornier Mark Hough genoss am Freitagnachmittag in seinem Garten ein paar Drinks, als er plötzlich brechende Zweige und raschelnde Blätter hörte. „Ich stand auf, schaute über die Büsche und sah, dass da ein Bär gerade dabei war, über meinen Zaun zu klettern“, erzählte er später der AP . Hough filmte den Eindringling mit dem Handy.

Der Bär sprang in den Whirlpool und genoss die Blubberblasen. Dann spielte er an der Chloranlage herum und warf das Thermometer in die Luft. „Er hatte einen Heidenspaß“, so Hough.

Das Tier sei anschließend noch auf ein Glas Margarita zu gelaufen, habe es umgeworfen und die Flüssigkeit vom Boden aufgeleckt. Anschließend sei der Bär für ein Nickerchen in den Nachbargarten gezogen und danach friedlich zurück in den Wald verschwunden.

In der Region um Altadena im Los Angeles County kommt es öfter zu Begegnungen mit Wildtieren. Die Kleinstadt liegt direkt am Angeles National Forest, einem größeren Waldgebiet Kaliforniens. Allerdings handelt es sich dabei meist um Stinktiere, Waschbären oder Kojoten, die Nahrung suchen und sich dabei in Wohngebiete verirren.