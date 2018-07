Greenpeace-Drohnen „attackieren“ Atomkraftwerk in Frankreich – VIDEO

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Unerwarteter Schuldiger an globaler Katastrophe gefunden

Demzufolge flog am Dienstag zuerst eine Drohne in der Form des Comic-Helden Superman gegen das Gebäude eines Abklingbeckens für abgebrannte Brennelemente in der Nähe von Lyon. Dem „Superman“ sei ein ferngesteuertes Modellflugzeug gefolgt. Beide seien absichtlich gegen das Gebäude gesteuert worden. Diese Aktion zeige einmal mehr die „extreme Verwundbarkeit von Gebäuden, die mit viel Radioaktivität gefüllt sind“, so Greenpeace.

No… it's a drone dressed up as Superman, exposing how vulnerable French #nuclear power plants are ☢️

​Der Betreiber des Atomkraftwerks, der Stromkonzern EDF, bestätigte gegenüber französischen Medien, dass die Sicherheitsteams am Dienstag zwei Drohnen über dem Gelände geortet hätten. Eine davon habe die Polizei abgefangen – dem widersprach Greenpeace: Nur die Überreste hätten am Boden eingesammelt werden können. „Die Anwesenheit der Drohnen hat keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage gehabt“, hieß es laut dem Portal Le Progrès von EDF.

Der Überflug von Atomkraftwerken ist in Frankreich untersagt. Der Betreiber kündigte Medienberichten zufolge in diesem Zusammenhang eine Anzeige an.

Greenpeace kritisiert schon länger die Sicherheitsvorkehrungen bei französischen Abklingbecken. 2017 waren rund 20 Naturschützer in weniger als zehn Minuten in das Gelände des französischen Atomkraftwerks Cruas-Meysse eingedrungen. Sie hinterließen farbige Handabdrücke an den Wänden des Gebäudes eines Abklingbeckens für Brennelemente, um damit zu zeigen, wie leicht es ist, in das Atomobjekt einzudringen.