Die Frau wollte unbedingt herausfinden, worum es sich bei der Kreatur handelt. Also zeigte sie die Aufnahme ihren Freunden. Manche von ihnen vermuteten sogar, das sei ein Alien. Andere erkannten darin eine Rattenschwanzlarve. Sie ist in der Regel in schlammigen Gewässern, Schlick und in unreinen Felsenlachen an der Seeküste heimisch. Der Schwanz dient der Larve zum Atmen im Wasser, da sie keine Kiemen hat. Sie kann bis zu zwölf Zentimeter groß werden.