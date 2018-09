Ein Video, das am Mittwoch auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt eine brutale Schlägerei zwischen fünf von oben bis unten verhüllten saudischen Frauen. Bei dem Handgemenge lässt eine der Frauen ihr Kind einfach auf den Asphalt fallen.

Die skurrile Szene soll sich in der saudischen Hauptstadt Riad abgespielt haben. Das arme Kind wird fast wie eine Puppe wiederholt aufgehoben und wieder fallen gelassen. Die Frauen versuchen, sich gegenseitig an den Haaren zu packen.

Interessanterweise hält keines der zahlreichen Autos an, die an den streitenden Frauen vorbeifahren. Sind solche Szenen vielleicht Alltag in Riad?