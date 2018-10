Wenn Selfies schief gehen: Krasser Fall in US-Sendung – VIDEO

Der amerikanische TV-Moderator Raimondo Arroyo ist während einer Sendung, in der die Gefahr von Selfies erörtert wurde, bei einem Selfie-Versuch von seinem Stuhl gefallen. Das Netz lachte über die Aufnahmen. Auch Promis und Blogger verbreiteten den Clip.

Arroyo wurde als Gast-Experte in die Sendung „The Ingraham Angle“ der US-Moderatorin Laura Ingraham eingeladen. Sie diskutierten, wie gefährlich Selfies sein können.

Arroyo zitierte Statistiken über Todesfälle, deren Ursache der menschliche Wunsch nach einem guten Selbstporträt war.

Am Ende seiner Rede schlug Arroyo der Moderatorin vor, ein Selfie mit dem in der Sendung beworbenen Bier zu machen. Damit sie beide in den Bildbereich passten, rückte er seiner Kollegin näher und stürzte. Ingraham schien dies nicht bemerkt zu haben und führte das Programm fort.

„Ich kann nicht aufhören, das anzusehen“, kommentierte der populäre Komiker und Moderator James Corden die Bilder.

​