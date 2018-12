Folgen des tödlichen Zugunglücks in Ankara auf Drohnen-VIDEO

Donnerstag auf YouTube veröffentlichte Drohnenaufnahmen zeigen die Folgen des schweren Zugunglücks in Ankara, bei dem neun Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 80 Menschen Verletzungen erlitten haben.

Nach dem Bahnunglück wurde der Zugverkehr von der türkischen Hauptstadt eingestellt, teilte ein Vertreter der türkischen staatlichen Eisenbahnen gegenüber Sputnik mit.

© REUTERS / Tumay Berkin Zugunglück in Ankara: Offenbar deutsches Todesopfer – Medien

Am frühen Donnerstagmorgen war in Ankara ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist. Türkischen Medien zufolge hat sich der Vorfall nahe der Station Marsandiz am Stadtrand ereignet. Der Hochgeschwindigkeitszug war von Ankara nach Konya unterwegs. Wie das türkische Ministerium für Verkehr und Kommunikation berichtete, wurde der Vorfall durch die Kollision des Zuges mit einer Rangierlokomotive verursacht.