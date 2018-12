Bei einem Rennen in Österreich hat Markelow in der letzten Runde einen spektakulären fahrerischen Schachzug durchgeführt, bei dem er gleich an drei Rivalen vorbei ging.

Außerdem haben zwei weitere Manöver des russischen Fahrers es unter die Top-10 geschafft.

>>>Andere-Sputnik-Artikel: Zeitreise: Oldtimer versetzen Berlin in Vergangenheit — Automesse eröffnet — VIDEO<<<