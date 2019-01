China: Seltener Schneeleopard in voller Pracht auf VIDEO eingefangen

Zwei Infrarotkameras im Nordwesten Chinas haben laut dem Sender CGTN erstmals einen Schneeleoparden in der Ujguren-Region filmen können.

Videos von Schneeleoparden sind generell selten, da sich diese als bedrohlich geltende Tiere dank ihrem Fell wunderbar tarnen können und sehr vorsichtig sind.

Es sind die ersten Aufnahmen eines Schneeleoparden aus der autonomen Region Xinjiang.

Schneeleoparden sind in einigen Regionen Russlands, in China sowie in Ländern Zentralasiens heimisch.

