Vierbeiniger Schutzengel: Dieser Hund rettet seinem Herrchen das Leben – VIDEO

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung „The Daily Mail“ in einer kleinen Gasse im Bezirk Yuncheng in der nordchinesischen Provinz Shanxi.

Der Besitzer des Hundes war in Ohnmacht gefallen, weil er betrunken war. Passanten riefen den Rettungsdienst, und der Hund lief auf die Straße, um auf den Krankenwagen zu warten. Als das Tier den Wagen der Rettungskräfte sah, lief es voran, um den Weg zu seinem Herrchen zu zeigen. Ständig kontrollierte der Hund, ob der Krankenwagen ihm folgt. Schließlich brachte der vierbeinige Held die Ärzte zu dem Mann, der später in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Laut dem Blatt bezeichneten viele User den Hund als „Schutzengel“.