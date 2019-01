Singen und tanzen an Bord von Flugzeug? Iren machen es vor! - VIDEO

Den Iren liegt das Singen offenbar im Blut: Dieses Video soll als weiterer Beweis dafür dienen. Auf dem Weg von London nach Kerry haben irische Studenten ein improvisiertes Konzert an Bord des Flugzeugs gegeben. Und keiner hat sich beschwert.

Die Jugendlichen sangen traditionelle irische Lieder. Unter anderem stimmten die Studenten des St Brendan’s College die beliebte irische Ballade „Step it out Mary“ an. Einige von ihnen spielten Musikinstrumente.

Im Gang führten zwei junge Männer dazu noch einen entzückenden Tanz auf.

Obwohl die meisten Fluggäste ehe in Stille reisen wollen, hat das „Konzert“ offenbar niemanden gestört. Der „Auftritt“ wurde im Twitter-Account der Fluggesellschaft Ryanair veröffentlicht.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 hatten singende Iren ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt, als sie einer jungen französischen Frau ein liebevolles Ständchen widmeten.