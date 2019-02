Gewagte Tanznummer: Russin legt Poledance in 80 Meter Höhe hin – VIDEO

Die Tänzerin Marina Korschenewskaja aus der zentralrussischen Stadt Woronesch hat einen Poledance in einer Höhe von 80 Metern vorgeführt. Das entsprechende Video veröffentlichte ihr Ehemann, Bogdan, auf YouTube.

Die Aufnahmen entstanden Medienberichten zufolge im August 2018, wurden aber erst am 13. Februar publik gemacht. Die Stange wurde auf dem Dach eines 16-stöckigen Hauses angebracht. Die Vorbereitung nahm ein ganzes Wochenende in Anspruch. Wegen des Wetters war die Stange nass, was die extreme Tanznummer besonders schwierig machte, schreiben Medien unter Berufung auf Korschenewskaja.

Für die 27-jährige Artistin war der Auftritt in Woronesch nicht die erste gewagte Tanzaktion. 2018 hatte sie Tricks mit einem Hula-Hoop-Reifen vorgeführt, der an der Schwebenden Brücke im Moskauer Sarjadje-Park hing. Zuvor tanzte Korschenewskaja einen Poledance auf einer auf dem Don treibenden Eisscholle.