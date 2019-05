Aus dem fünften Stock gestürzt: Kleinkind in letzter Sekunde gerettet – VIDEO

Der zweijährige Junge stieg laut dem Nachrichtenportal „Inside Edition“ aus dem Fenster und stürzte in die Tiefe.

In diesem Augenblick parkte der 28-jährige Tonik Turghanbek sein Auto. Da merkte er den fallenden Jungen und versuchte, ihn aufzufangen. Das Kleinkind erwischte seinen Retter auf der Brust. Die Wucht des Aufpralls ließ den 28-Järhigen zu Boden fallen.

„Als ich ihn sah, war er gerade im freien Fall. Ich habe an nichts gedacht und einen Augenblick später ihn aufgefangen. Ich weiß nicht, was danach kam, weil ich eine Zeitlang bewusstlos war. Als ich zu mich kam, waren überall Polizisten und Rettungsdienste“, sagte Turghanbek.

Das Kind und sein Retter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge kam mit leichten Verletzungen davon, der 28-Jährige mit ein paar Kratzern am Kopf und an den Armen.