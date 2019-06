Neuer Lada überschlägt sich bei Wendemanöver - VIDEO

Auf Bildern im Internet ist zu sehen, wie ein Lada Vesta der militärischen Verkehrspolizei Russlands mit Vollgas rückwärts beschleunigt, doch dann geht etwas schief: Statt sich um die eigene Achse zu drehen, verlieren die linken Räder ihre Haftung, und der Wagen überschlägt sich.

Laut Medien ereignete sich der Unfall in der vergangenen Woche bei einem Wettbewerb nahe Moskau. Ob dabei Menschen verletzt wurden, blieb unklar.

Der Lada Vesta wird seit November 2015 in Serie gebaut und ist seit 2017 auch in Deutschland erhältlich. Im ersten Halbjahr 2018 war der Kleinwagen die meistverkaufte heimische Marke in Russland. (leo)