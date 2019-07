Verrücktes Video: Russischer 9,5-Tonnen-Kamaz überspringt Lamborghini Huracan

Am 4. Juli fand in Großbritannien das „Goodwood Festival of Speed“ statt – eine große Motorsportveranstaltung auf dem Gelände eines Herrenhauses im Dorf Westhampnett in der südenglischen Grafschaft West Sussex.

Diese Rennstrecke ist gar nicht so leicht zu meistern – sie führt einen Hügel hinauf und hat dazu neun Kurven.

Diese Herausforderung haben der fünfmalige Rallye-Dakar-Champion Eduard Nikolaew und sein Gegner Drift-Master Mike Whidett angenommen. Nach dem Rennen waren sie zum Ball im Herrenhaus „Goodwood“ eingeladen.

Red Bull kam die Idee, die Vorgeschichte des Rennens spielerisch darzustellen. So schlägt Eduard Mike eine Wette vor – der Duell-Verlierer soll auf dem Ball eine hässliche Fliege tragen. Mike ist einverstanden, das Rennen beginnt.

Adrenalinjunkies werden den Film besonders attraktiv finden. Dort gibt es so viele erstaunliche Momente, von der Drift auf einem kleinen Parkplatz bis zum Sprung des 9,5 Tonnen wiegenden Kamaz über den Lamborghini Huracan. Wer gewinnt?

mg/sb