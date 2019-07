„Äußerst seltene Erfahrung“: Elefant schlägt Löwin zurück – Video

In Simbabwes Hwange-Nationalpark haben Touristen einen Kampf zwischen einer Löwin und einem Elefanten beobachtet. Die dramatischen Aufnahmen tauchten auf YouTube auf.

Der 28-jährige Guide Samuel Chevallier, der bei dem Safari-Anbieter „African Bush Camps“ tätig ist, nahm den Zwischenfall auf. Das Video wurde am Dienstag vom südafrikanischen Kruger-Nationalpark publiziert.

Der Clip zeigt eine, die sich an einem jungenfestgekrallt hat und versucht, ihn zum Umfallen zu bringen. Laut Chevallier befanden sich Junglöwen daneben im Graß und beobachteten ihre jagende Mutter.

Dem Elefanten gelang es, sich von der Raubkatze zu lösen. Darauf floh er ins Gebüsch. Nach dem Misserfolg zog sich die Löwin samt ihren Jungen zurück.

„Für mich war die Erfahrung äußerst selten, nie in all den Jahren meiner Arbeit als Guide habe ich so etwas gesehen“, zitiert der Kruger-Park Chevallier auf der Webseite „Latest Sightings“.

Demzufolge erlebten er und andere Besucher das Geschehnis mit „gemischten Gefühlen“. Man sei „etwas erleichtert“ gewesen, als der Elefant dem Griff der Löwin entgangen sei. Andererseits haben die Touristen den Hunger der Löwenjungen beobachtet.

Früher hatte Kruger-Nationalpark ein Video mit einem Wildhund veröffentlicht, der sich dank einem Trick vor Löwenzähnen gerettet hatte.

mo/gs