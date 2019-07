Tschetscheniens Republikchef heuert sechsjährigen „Leibwächter“ an - Video

Davor hätten die Eltern des jungen Magomed-Ami Gaziew ein Video im Netz veröffentlicht, in dem ihr sechsjähriger Sohn seinen Traum offenbarte, den tschetschenischen Republikchef zu bewachen. Nachdem das Video an Kadyrow weitergeleitet worden sei, sei das Kind samt Familie zu einem Treffen eingeladen worden, wo der Kleine feierlich zum „Leibwächter“ des Republikchefs ernannt wurde.

„Von heute an brauche ich mir überhaupt keine Sorgen mehr zu machen, da ich nun einen Profi-Leibwächter habe, den einzigen in seiner Art“, kommentierte Kadyrow in Instagram.

Der Republikchef hat Magomed-Ami Gaziew als einen sehr mutigen, motivierten und aufrechten Jungen beschrieben und fügte hinzu, dass sein neuer Angestellter schon voll ausgerüstet sei. Seine Waffe soll ebenfalls schon aus einem Spielzeugladen besorgt worden sein. Außerdem werde er einen Betreuer haben.

mg/gs