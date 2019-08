Brandunfall in Moskau: Tesla geht in Flammen auf – Video

Das Ganze ereignete sich demnach am Samstagabend. Wie der Sender REN-TV berichtet, war laut der Polizei die Ursache, dass der Pkw mit aktiviertem Autopiloten fuhr. Das Erkennungssystem soll beim Erfassen eines anderen Wagens auf der Fahrbahn versagt haben.

Am Steuer des Teslas saß Alexej Tretjakow, Generaldirektor der russischen Firma „Arikapital“. Mit im Wagen waren auch seine zwei Kinder. Alle drei Insassen erlitten Verletzungen und wurden in einem schweren Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Klage gegen Tesla

Das von Tesla vorangetriebene Konzept des autonomen Fahrens wirft aufgrund damit verursachter Verkehrsunfälle mit Verletzten und Toten unter Verbraucherschützern jede Menge Fragen auf.

Selbst die Familie eines verstorbenen Autobesitzers aus den USA, der im März mit einem Tesla unter einen Lastwagen-Anhänger fuhr, hat jüngst laut Bloomberg eine Klage gegen den Hersteller eingereicht. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

jeg/ae/sna