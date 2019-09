Eine Gruppe von Geldtransportern im nordrussischen Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen hat an ihrem Arbeitstag die Flucht vor einem Braunbären ergreifen müssen. Den Vorfall hat eine Augenzeugin aufgenommen und später ins Netz gestellt.

Die Bilder zeigen, wie sich das Tier den Fahrzeugen in gefährlicher Weise nähert.

Die Männer stehen daneben, nicht ahnend, was auf sie zukommt. Sich retten konnten sie dank der Zeugin, die in einem vorbeifahrenden Auto saß und das Ganze aus sicherer Entfernung beobachtete. Sie rief aus dem Fenster: „Da läuft ein Bär, Leute! Ein Bär! Steigt in die Autos!“

