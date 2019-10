Eine Explosion hat ein Oktoberfest in den USA überschattet. Vier Menschen wurden Berichten zufolge verletzt. Ein Video im Netz soll den Unfall zeigen.

Laut der Beschreibung ereignete sich der Unfall in Huntington Beach, US-Bundesstaat Kalifornien. Medienberichten zufolge flog in einem Bierkeller ein Transformator in die Luft. Auf Bildern ist ein Brand zu sehen, der nach der Detonation ausbricht.

Die meisten Besucher konnten in Sicherheit gebracht werden. Dennoch erlitten zwei Gäste und zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen.

