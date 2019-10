Adler gleitet mit Kamera über schmelzende Alpengletscher – spektakuläres Video

Das Video stammt von der Organisation Eagle Wings Foundation. Der Adler namens Victor startet fünf Flüge von fünf Alpengipfeln in fünf verschiedenen Ländern – in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich, schreibt die Stiftung auf ihrer offiziellen Webseite.

Das Projekt ist dem Problem der schmelzenden Alpengletscher gewidmet. Die spektakulären Luftaufnahmen sollen auf die Folgen des Klimawandels für die Alpen aufmerksam machen.

mo/gs