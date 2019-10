Golden Retriever Impossible: Unglaublicher Stunt begeistert Internetnutzer – Video

Golden Retriever sind eine Art Hundeliebling bei Internetnutzern. Weil sie so putzig sind, schauen Millionen Internet-User liebend gerne amüsante Videos über diese Vierbeiner. Ein neues Video auf Youtube wird nun zum Hit.

In einem Youtube-Video unter dem Titel „Golden Retriever quetscht sich auf wundersame Weise durch einen winzigen Zaun“ ist zu sehen, wozu ein Hund in der Lage ist, wenn er einen Zaun unbedingt überwinden will.

Der Ausbruchversuch des Golden Retrievers hat derweil das Netz so amüsiert, dass Internetnutzer bereits Theorien aufgestellt haben, wie man das Video noch weiterverwenden kann.

Einige Kommentare zum Video:

„Dieses Video benötigt nur noch den Titeltrack von Mission Impossible!“, so einer der Kommentare.

„Ich würde ihn einfach füttern, damit er nicht durchkommt“, so ein anderer.

Viele kommentierten, dass das bestimmt einfach nur Magie ist.

Aus der Beschreibung des Videos wird klar, dass der Name des vierjährigen Golden Retrievers Butter ist und sie schon oft auf ähnliche Weise von zu Hause weggelaufen war.

Einige Kommentatoren auf YouTube gaben diesem Stunt daher schon „offiziell“ den Beinamen „Butter-Trick“.

SB/ng