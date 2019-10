Das nennt sich Glück im Unglück: Ein Mann ist in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires in Ohnmacht gefallen und hat dadurch unbeabsichtigt eine Frau auf die U-Bahn Gleise gestoßen. Nur durch Glück und die Hilfe von guten Samaritern in der U-Bahnstation kam die Frau mit dem Leben davon.