Krokodil taucht aus Fluss auf und verschluckt Hund vor den Augen seines Besitzers – Video

Das Drama spielte sich laut der Zeitung „Metro“ am 19. Oktober am Ufer des Watson Rivers ab. In den Aufnahmen sind drei Hunde zu sehen. Als sie im Wasser spielten, tauchte plötzlich ein mächtiges Krokodil aus dem Fluss auf und schnappte nach einem der Hunde.

Das Reptil verschluckte das Hündchen in einem Stück. Sein entsetzter und hilfloser Besitzer konnte nichts mehr tun und schrie nur verzweifelt „Oh nein, Benny!“. Die zwei anderen Hunde konnten sich retten.

Das Aurukun-Zentrum schrieb im Begleittext, der schreckliche Clip sei eine Warnung für andere Hundebesitzer. Man sollte dem Flussufer nicht zu nahe kommen, insbesondere bei Flut. Zu dieser Zeit seien die Krokodile nämlich besonders gut getarnt.

Leistenkrokodil

Das Leistenkrokodil, auch Salzwasserkrokodil oder Saltie, ist das größte heute lebende Krokodil. Männchen erreichen meist eine Länge von 4,6–5,2 Meter, die Weibchen bleiben mit 3,1–3,4 Meter deutlich kleiner. Reptilien dieser Art können zwischen 240 Kilogramm und einer Tonne auf die Waage bringen.

mo/ae