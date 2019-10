„Hi, Mensch!“: Elefant in Thailand begrüßt Touristen auf ungewöhnliche Weise – Video

Eine dicke Katze namens „Cinderblock“ leidet so sehr an Übergewicht, dass sie deswegen in einer Klinik in Washington behandelt werden muss. Um das vom Veterinärmediziner zusammengestellte Diätprogramm zu erfüllen, muss sich der Sportmuffel nun mehr bewegen. Nun fuhr die Mieze mit einem Video, in dem sie den Doktor austrickst, einen Internethit ein.