„Game of Thrones“-Star zeigt Courage und füttert Bär von Mund zu Mund – Video

Auf dem Video vom 2. November nahm der Schauspieler einen Keks mit seinem Mund und setzte sich dem Bär gegenüber. Der Bär zog den Keks vorsichtig aus dem Mund von Momoa und „küsste“ den Star mit seiner Nase. „Der Bär muss deinen Geruch kennen. Deswegen hier meine Keksküsschen, Großer“, kommentierte der Schauspieler das Video.

Tierquälerei oder coole Aktion?

Diese Aktion spaltete viele seiner Fans auf der Instagram-Seite. Einige von ihnen fanden, dass es schlichtweg „Tierquälerei“ sei und Bären in die Wildnis gehören.

„Bären sollten frei in der Natur leben und nicht zu unserem Vergnügen gefangen sein“, kommentierte der Nutzer „lisa_c38“.

„Ich liebe dich, aber ich denke, dass es soo falsch ist, Tiere zum Vergnügen von Menschen zu benutzen“, schrieb die Nutzerin „debra____“.

„Tiere müssen frei sein“, kommentierte ein anderer Nutzer das Video.

Andere sahen darüber hinweg und kommentierten die Aktion an sich.

„Dieser Bär ist ein Glückspilz“, schrieb der User „fru_Vader“.

„Falls ihr einen schlechten Tag habt, hier ist Jason Momoa, der mit einem Keks einem Bär Küsschen gibt“, kommentierte der User „bec51205“.

„So cool Mann!! Ich liebe deine Leidenschaft“, unterstützte den Star der User „ossua_et_acroamata“.

Jason Momoa ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der durch seine Rollen in der Kultserie „Game of Thrones“ und im Film „Aquaman“ bekannt geworden ist. In „Game of Thrones“ spielte er die Rolle des Stammeshäuptlings Khal Drogo.

dg/gs