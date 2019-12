Russen beobachten seltsamen Lichtblitz am Himmel der Region Altai – Videos

Einwohner der russischen Region Altai haben am Abend des 8. Dezember einen seltsamen Lichtblitz am Himmel gesichtet. Dies berichten lokale Medien unter Berufung auf im Netz veröffentlichte Aufnahmen.

Der Lichtblinz war demnach kurz, aber so hell, dass man diesen in den Städten Bijsk, Barnaul, Nowoaltaisk und in vielen Dörfern sehen konnte.

Странная голубая вспышка осветила Алтай и Кузбасс https://t.co/0hAliMOURY pic.twitter.com/7ERlZ31jbo — Моё Белово (@mybelovo) December 9, 2019

​Augenzeugen zufolge dauerte die Erscheinung etwa zwei bis drei Sekunden.

Laien-Astronomen gehen davon aus, dass es sich dabei um einen kleinen Meteoroid handelte, der in die Atmosphäre eingedrungen war. Augenzeugen wollen aber auch einen Knall gehört haben.

Im Netz wurden mehrere Aufnahmen veröffentlicht: