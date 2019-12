Tauben in Las Vegas tragen Cowboyhüte – Videos

In Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) sind in dieser Woche Tauben in kleinen Cowboyhüten gesichtet worden. Entsprechende Aufnahmen wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Der Internetbenutzer unter dem Namen Bobby Lee publizierte auf Facebook ein Video, dass er laut der Zeitung „The New York Times“ am 5. Dezember gemacht hatte.

In dem Clip sind Tauben zu sehen, die am Boden in der Nähe eines Mülleimers nach Futter picken. Zwei der Vögel tragen Cowboyhüte in Miniaturformat.

Wer für das ungewöhnliche Aussehen der Tauben verantwortlich ist, bleibt laut Medienberichten unklar. Lee vermutete, dass die Aktion womöglich in Verbindung mit einer Rodeo-Veranstaltung stehen könnte, die in Las Vegas stattfand. Die Veranstalter behaupteten laut dem Blatt jedoch, sie hätten „nichts mit den Cowboyhüte tragenden Tauben zu tun“.

Später tauchte in sozialen Netzwerken noch ein weiteres Video auf, das eine Taube in Las Vegas mit rotem Cowboyhut zeigt.

Sind die Tauben durch die Miniaturhüte gefährdet?

Unklar ist, ob die Kopfbedeckungen die Vögel stören. Aus der Sicht von Mariah Hillmann, der Mitgründerin der Organisation Lofty Hopes für Taubenschutz in Las Vegas, könnten die Hüte die Flugfähigkeit der Tiere einschränken oder Angreifer anlocken. Sie sagte gegenüber dem Fernsehsender Fox5, ihre Organisation versuche nun, die Tauben zu finden, um die Hüte zu entfernen.

Charles Walcott, ein Ornithologe von der Cornell University in Ithaca (US-Bundesstaat New York), sagte der „New York Times“, er mache sich nicht allzu große Sorgen um die Tiere in dem Video. Er könne nicht erkennen, dass den Tauben großer Schaden zugefügt werde. Die Hüte seien „bestimmt leicht genug“.

„Sie sehen meiner Meinung nach wie glückliche Tauben aus. Es ist natürlich schwer, das zu wissen, denn sie werden nicht mit uns reden.“

Die Hüte halten die Vögel nicht davon ab, die Dinge zu erkennen, die sie vom Boden aufpicken, aber sie würden die Tauben daran hindern, einen sich auf sie stürzenden Falken zu bemerken.

Einwohner von Las Vegas haben laut dem Blatt Hillmann kontaktiert. Eine Person habe die Tauben am Montag gesehen, sie hätten immer noch die Hüte auf.

