Massenkarambolage in Russlands Fernem Osten: 48 Autos prallen zusammen – Video

In der russischen fernöstlichen Region Primorje sind 48 Fahrzeuge am Mittwoch zusammengeprallt. Zwölf Menschen erlitten dabei Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Morgen in einem Vorort von Wladiwostok. Zwei der Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahnfahrspuren in Richtung Wladiwostok wurden nach einer zeitweiligen Sperre wieder für den Verkehr freigegeben.

Starke Schneefälle

In der Region schneit es seit Mittwochmorgen stark. Wettervorhersagen zufolge soll der Schneefall die ganze Nacht und auch am Donnerstag anhalten und dann allmählich nachlassen. In einzelnen Regionen werden Niederschläge von bis zu 15 Millimetern erwartet.

Die Wetterlage führte in Wladiwostok zu Staus, Pannen, Flugverspätungen und Ausfällen bei Busfahrten. Bei sechs der Autounfälle wurden Menschen verletzt.

mo/mt/sna